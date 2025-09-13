Медик Решетун объяснил, можно ли внушить себе рак

Самовнушение не может вызвать у человека серьезные заболевания, однако способно привести к физиологическим реакциям. Об этом сообщил ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава РФ, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.
По его словам, внушаемые психосоматические недомогания нельзя назвать полноценными болезнями — скорее, это синдромы.
— Человек может сам себе внушить очень многое, поверить в это и даже выдать физиологические реакции. Но говорить о том, что психосоматика формирует серьезные заболевания по типу онкологических, нельзя, — цитирует эксперта ТАСС.
Паническую атаку могут сопровождать учащенное сердцебиение и повышенное артериальное давление, но они не приведут к остановке сердца, если человек здоров, добавил Решетун.
Ранее Алексей Решетун объяснил, что проснуться в гробу невозможно. По его словам, концепция летаргического сна является мифом, не имеющим научного обоснования.