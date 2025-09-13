В России может появиться особый отпуск для мужчин: есть одно условие

В России могут ввести оплачиваемый отпуск для мужчин, ухаживающих за беременными женами. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Они обратились с предложением к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой, пишет РИА Новости.
Депутаты хотят внедрить норму в Трудовой кодекс. Она позволила бы супругам получить право на короткий (до пяти дней) отпуск. При этом, уточняется в обращении, жена должна быть на 30-й и более неделе беременности.
Мужчина, как дополнили депутаты, сможет самостоятельно выбрать даты отпуска.
Парламентарий Ярослав Нилов предложил также расширить страховой стаж, начисляемый при декрете с двумя и более детьми. Кроме того, он выступил с инициативой увеличить стаж, если второй ребенок рождается во время декретного отпуска с первым малышом.