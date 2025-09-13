Онищенко назвал условие для увеличения продолжительности жизни до 150 лет

Продолжительность жизни человека может достичь 150 лет благодаря развитию технологий выращивания искусственных органов. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.
По его словам, современная медицина уже позволяет выращивать отдельные органы из соединительнотканных клеток. Это открывает революционные перспективы для продления жизни.
— Если мы научимся выращивать органы, то вполне можно и до 150 лет жить. И это не фантазия, а уже реальность. Берется соединительнотканная клетка, из нее можно вырастить и почку, и печень, — цитирует Онищенко ТАСС.
6 сентября сообщалось, что агентство Reuters удалило видео беседы президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина о продлении жизни и трансплантации органов по требованию Государственного телевидения КНР.
Агентство Bloomberg также сообщало о содержании разговора. По их данным, глава Китая произнес несколько фраз на китайском языке, после чего переводчик перевел их на русский, отметив, что раньше люди редко доживали до 70 лет, а теперь в этом возрасте человек еще считается ребенком.