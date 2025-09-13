Онищенко назвал условие для увеличения продолжительности жизни до 150 лет

Агентство Bloomberg также сообщало о содержании разговора. По их данным, глава Китая произнес несколько фраз на китайском языке, после чего переводчик перевел их на русский, отметив, что раньше люди редко доживали до 70 лет, а теперь в этом возрасте человек еще считается ребенком.