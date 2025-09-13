Вучич рассказал о финансировании протестных акций в Сербии сторонними государствами

Иностранные государства финансировали протестные акции в Сербии. Зарубежные организаторы собирали людей для «разрушения» страны. Так заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Informer.
Он отметил, что организаторы вложили в протесты 4 миллиарда долларов. По словам сербского лидера, против государства активно и на постоянной основе действуют три страны.
«Главные организаторы — извне, они создавали сеть и собирали людей, сеть студентов и детей, что пугает и разрушает основные ценности нашего общества. Это — сотрудники разных разведслужб нескольких стран», — рассказал Александр Вучич.
Тем временем массовые протесты проходят во Франции. По данным МИД, на акцию 10 сентября вышли 200 тысяч человек. Они выразили протест политике страны и снижению госдолга за счет простых работников.