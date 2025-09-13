Пожарный проезд и тупиковую улицу во Владивостоке перекрыли на неопределённый срок

Срока завершения работ пока неизвестны. Жители микрорайона переживают, что из-за раскопок перекрыт пожарный проезд к дому № 21 по улице Шилкинской, возможно проехать только с другой стороны дома под запрещающий знак. Также перекрыт проезд на улицу Тюменскую в районе дома № 36. Это тупиковая дорога, иным способом туда не попасть.
Работы на перекрёстке были начаты ещё 26 июля, их обещали закончить за 10 дней. Ситуация осложнялась тем, что проезд с Шилкинской на Тунгусскую перекрыли бетонными блоками, однако это перекрытие, по словам жителей, нигде не было анонсировано. Никаких знаков в день начала работ тоже установлено не было, автомобилистов разворачивал один из рабочих.
По состоянию на 17 августа работы не завершили, дорогу не открыли. Альтернативный проезд вдоль новостроек на Шилкинской (дома №№ 36 и 38) был невозможен, так как одна полоса на узком проезде постоянно занята припаркованными автомобилями. После появления сигнала в социальных сетях о перекрытой дороге администрация Владивостока доложила, что до 1 сентября работы закончат.
Перекрёсток продолжил создавать проблемы местным водителям, так как из-за отсутствия информационных знаков и регулировщиков автомобилисты выезжали к перекрёстку со стороны улицы Тунгусской и оказывались вынуждены разворачиваться и ехать обратно, между водителями постоянно возникали споры, кто кого должен пропускать при этих манёврах.
В сентябре работы перед светофором кое-как закончили, открыли проезд и восстановили асфальт, но рабочие приступили к новому этапу на пожарном проезде к Шилкинской, 21 и въезде в тупик улицы Тюменской. Срок завершения этого этапа работ неизвестен. Сама улица Тюменская полностью разбита тяжёлой техникой, местные жители уже заявляли, что в это бездорожье отказываются приезжать таксисты.
Напоминаем, район улиц Шилкинской, Тунгусской, Тюменской и Братской попадает в зону комплексного развития, все объекты в границах КРТ, включая малоэтажные многоквартирные и частные дома, снесут для строительства многоэтажек, рекреационных зон и комбинированного образовательного учреждения — детского сада с начальной школой. Апарт-отель к КРТ не относится.