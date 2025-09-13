Пожарный проезд и тупиковую улицу во Владивостоке перекрыли на неопределённый срок

Работы на перекрёстке были начаты ещё 26 июля, их обещали закончить за 10 дней. Ситуация осложнялась тем, что проезд с Шилкинской на Тунгусскую перекрыли бетонными блоками, однако это перекрытие, по словам жителей, нигде не было анонсировано. Никаких знаков в день начала работ тоже установлено не было, автомобилистов разворачивал один из рабочих.