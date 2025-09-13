В значительной части России ожидаются первые ночные заморозки

13−14 сентября до −2 градусов похолодает в Костромской и Ярославской областях, в Курганской — до −3, а в Иркутской — до −5. В период с 13 по 15 сентября заморозки до −2 градусов возможны также в Рязанской, Ивановской, Владимирской областях и в регионах Приволжского федерального округа, где температура ночью опустится до −2..-4 градусов.