Названы регионы России с наибольшим уровнем алкогольной зависимости

Второе место в этом печальном рейтинге заняла Республика Марий Эл с показателем 222,6 случая, а третье — Еврейская автономная область, где зафиксировано 197,5 случая на 100 тысяч населения. В первую пятерку регионов с наибольшей распространенностью алкоголизма также вошли Кировская область (161,5) и Архангельская область (134,2).