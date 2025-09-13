Пьер де Голль попросил обратиться к Путину за российским гражданском для него. Видео © Telegram / Юнашев LIVE.
Французский потомок попросил журналиста кремлёвского пула передать президенту эту просьбу. Пьер де Голль подчеркнул, что для него и его семьи является огромной честью находиться в России, которую он назвал страной великой культуры.
«Это должно быть решение президента. Может, это возможность для вас — задать ему этот вопрос», — сказал де Голль.
Ранее потомок французского лидера уже высказывался о своём желании переехать в Россию. По его словам, такое решение станет символом взаимопонимания народов. Он положительно отозвался о московских школах, в частности, назвав те, что носят имена де Голля и Ромена Роллана. Также с теплотой он высказался о Волгограде, заявив, что этот город — душа русского сопротивления.