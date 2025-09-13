Ранее потомок французского лидера уже высказывался о своём желании переехать в Россию. По его словам, такое решение станет символом взаимопонимания народов. Он положительно отозвался о московских школах, в частности, назвав те, что носят имена де Голля и Ромена Роллана. Также с теплотой он высказался о Волгограде, заявив, что этот город — душа русского сопротивления.