В России могут заменить муляжи детей у школ: об инициативе

Автор указывает, что водители, ежедневно следующие одним маршрутом, быстро привыкают к макетам: после нескольких встреч мозг перестает реагировать на фигуры как на угрозу. Отдельно подчеркивается, что в вечерний час-пик это приводит к ухудшению распознавания реальных детей на переходах.