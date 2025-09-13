Ричмонд
В России могут заменить муляжи детей у школ: об инициативе

В Госдуме хотят заменить муляжи детей у школ на лежачих полицейских.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил МВД пересмотреть подход к безопасности школ и пешеходных переходов: вместо макетов детей внедрить «лежачих полицейских». Соответствующее обращение направлено руководителю ГУОБДД Михаилу Черникову, копия документа есть у РИА Новости.

В документах указывается, что подобные макеты уже используются в Московской области — в частности, в Пушкино, Сергиево Посаде, Лобне, Можайске и других муниципалитетах.

«Считаю необходимым рассмотреть вопрос о перенаправлении усилий и ресурсов на повсеместное внедрение на подходах к образовательным учреждениям искусственных дорожных неровностей», — передает агентство.

Автор указывает, что водители, ежедневно следующие одним маршрутом, быстро привыкают к макетам: после нескольких встреч мозг перестает реагировать на фигуры как на угрозу. Отдельно подчеркивается, что в вечерний час-пик это приводит к ухудшению распознавания реальных детей на переходах.

По словам парламентария, «лежачие полицейские» показывают стопроцентную результативность, поскольку физически вынуждают водителей снижать скорость, не зависят от концентрации внимания и исключают риски привыкания, обеспечивая защиту пешеходов.

Ранее в Госдуме предложили предоставлять отпуск мужчинам для ухода за беременными женами.