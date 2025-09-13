Врач назвал причины мужского бесплодия

«Естественно, существуют факторы, которые способствуют или, допустим, приводят к тому, что человек становится бесплодным. Это, конечно, факторы, прежде всего, генетические. Иногда их называют идиопатическими, потому что не всегда установлена связь с причиной. Также, конечно, факторы, связанные с поведением, с образом жизни», — пояснил Аполихин.