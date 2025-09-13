Симоньян указала на знак победы в СВО

«Лично для меня знаком победы будет конец любого угнетения русских, русскоязычных, как это было на Украине все эти годы, из-за чего СВО и началось», — сообщила Симоньян в эфире программы «Русский ковчег». Она добавила, что регионы, желающие стать российскими — будут ими.