Симоньян указала на знак победы в СВО

Симоньян уверена в достижении целей СВО.

Знаком победы в спецоперации будет прекращение притеснения русских, а также возвращение в РФ регионов, которые этого хотят. Об этом рассказала главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Лично для меня знаком победы будет конец любого угнетения русских, русскоязычных, как это было на Украине все эти годы, из-за чего СВО и началось», — сообщила Симоньян в эфире программы «Русский ковчег». Она добавила, что регионы, желающие стать российскими — будут ими.

Ранее в ходе спецоперации неоднократно проводились обмены пленными между Россией и Украиной, а также освобождение гражданских лиц, находившихся на подконтрольных Киеву территориях. Российские власти подчеркивали, что защита русскоязычного населения и прекращение их притеснения стали одной из причин начала конфликта.

