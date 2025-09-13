Ричмонд
Минобороны РФ: комендант железнодорожной станции спас поезд от обстрела ВСУ

Майор Михаил Демидов под огнём ВСУ направил поезд на запасной путь.

Источник: Аргументы и факты

Военный комендант железнодорожной станции майор Михаил Демидов спас поезд от обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о составе с боеприпасами.

«В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами», — говорится в сообщении.

Майор Михаил Демидов, который обеспечивал воинских перевозок, под огнём ВСУ направил поезд на запасные пути, выведя из зоны поражения.

В МО рассказали, что это на одном из участков освобождённой от украинских войск территории.

«После завершения обстрела майор организовал проверку железнодорожного полотна и, убедившись, что поблизости нет неразорвавшихся снарядов, направил состав с боеприпасами в пункт назначения», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ выстрелом из гаубицы Д-30 попал в тоннель с солдатами Вооружённых сил Украины.