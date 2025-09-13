Сенатор рассказала о влиянии декрета на будущую пенсию

Декретный отпуск учитывается при расчете трудового стажа, а также размеров пенсии, сообщила сенатор Наталия Косихина. Ее цитирует РИА Новости.
Косихина отметила, что существуют различные коэффициенты, начисляемые в том случае, если в декретном отпуске находится один из родителей. Так, за период с рождения до достижения ребенком полуторагодовалого возраста применяются коэффициенты в зависимости от количества детей.
При уходе за первым ребенком применяется коэффициент 1,8, в случае со вторым ребенком — 3,6 — за вторым ребенком. За всех последующих детей начисляется коэффициент 5,4.
Таким, образом, отпуск по уходу за ребенком может существенно увеличить будущую пенсию, если за него будет начислено больше пенсионных баллов, чем за трудовую деятельность.
Сообщалось, что работодателям позволят платить своим сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка. Меру введут с 2026 года.
