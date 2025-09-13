В ГД рассказали о новых требованиях к приложениям банков с 1 октября

«С 1 октября в России вступают в силу новые требования Банка России, обязывающие крупные банки встроить в свои мобильные приложения специальный функционал для подачи заявлений о мошеннических переводах. Это важный шаг, который существенно упростит процесс фиксации подобных преступлений и позволит пострадавшим быстрее получать электронные справки для обращения в полицию», — сказал он.