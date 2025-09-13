НАТО объявило о начале операции по усилению обороны восточного фланга: подробности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о старте операции «Восточный часовой» — Eastern Sentry — направленной на усиление позиций альянса на восточном фланге. Заявление прозвучало в ходе совместной пресс-конференции с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.
Участие в операции примут военные подразделения из ряда государств альянса, среди которых: Дания, Германия, Франция, Великобритания и другие.
«Противодействие агрессии и защита каждого члена альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга — наша ключевая задача. Именно поэтому мы запускаем инициативу “Восточный часовой” для дальнейшего укрепления нашего восточного фланга», — уточнил Рютте.
Гринкевич подчеркнул, что географический охват операции включает весь восточный фланг блока. Он также отметил, что альянс уже начал ее практическую реализацию.
Уточняется, что операция «Восточный часовой» инициирована в ответ на инцидент со сбитыми 10 сентября в воздушном пространстве Польши беспилотниками, которые польские власти идентифицировали как якобы российские.
Генсек НАТО заявил, что якобы «не существует сомнений» в происхождении БПЛА, уточнив, что расследование относительно целей инцидента продолжается.
По заявлению российского посольства в Варшаве, Польша не предоставила доказательств о якобы российской принадлежности дронов, которые, по данным дипмиссии, летели с украинской стороны. Минобороны РФ отрицает планы ударов по Польше, ссылаясь на ограниченную дальность российских БПЛА (до 700 км), используемых для атак по объектам ВПК Украины.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова позиция России «абсолютно не является ни для кого секретом, всем хорошо известна».
При этом Москва неоднократно акцентировала, что учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран. Тем не менее, государства, граничащие с Белоруссией, ввели ограничения на использование воздушного пространства и усилили пограничный контроль. Помимо Польши, аналогичные меры приняли страны Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония. В Кремле охарактеризовали реакцию западных стран на маневры как «эмоциональную перегрузку».
Кроме этого, позднее на действия польских властей отреагировали в МИД РФ. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, решение Польши о закрытии границы с Белоруссией — деструктивный шаг. Кроме того, она призвала польскую сторону оценить возможные последствия подобных действий.