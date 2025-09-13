НАТО объявило о начале операции по усилению обороны восточного фланга: подробности

При этом Москва неоднократно акцентировала, что учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран. Тем не менее, государства, граничащие с Белоруссией, ввели ограничения на использование воздушного пространства и усилили пограничный контроль. Помимо Польши, аналогичные меры приняли страны Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония. В Кремле охарактеризовали реакцию западных стран на маневры как «эмоциональную перегрузку».