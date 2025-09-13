В Госдуме предложили заменить муляжи детей у школ

Автор документа подчеркивает, что от водителей, регулярно перемещающихся по одним и тем же маршрутам, поступают сообщения о быстром привыкании к статичным макетам. Мозг человека адаптируется, и фигура, которая впервые воспринимается как реальная угроза, уже на третий-четвертый раз начинает игнорироваться как нерелевантный объект. Также отмечается, что в вечерний час-пик водители начинают хуже замечать на таких переходах реальных детей.