В Госдуме предложили заменить муляжи детей у школ

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову с просьбой оценить эффективность использования макетов детей вблизи пешеходных переходов и школ, а также предложил перенаправить усилия и ресурсы на повсеместное установление в этих местах искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских»). Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что фигуры-макеты детей уже размещены в ряде городов Подмосковья, включая Пушкино, Сергиев Посад, Лобню, Можайск и другие.
Чернышов написал, что считает необходимым рассмотреть вопрос о перенаправлении усилий и ресурсов на повсеместное внедрение на подходах к образовательным учреждениям искусственных дорожных неровностей.
Автор документа подчеркивает, что от водителей, регулярно перемещающихся по одним и тем же маршрутам, поступают сообщения о быстром привыкании к статичным макетам. Мозг человека адаптируется, и фигура, которая впервые воспринимается как реальная угроза, уже на третий-четвертый раз начинает игнорироваться как нерелевантный объект. Также отмечается, что в вечерний час-пик водители начинают хуже замечать на таких переходах реальных детей.
Чернышов уточнил, что «лежачие полицейские» доказали свою абсолютную эффективность: они обеспечивают физическое принуждение к снижению скорости, не зависят от фактора человеческого внимания и привыкания и гарантированно обеспечивают безопасность пешеходов.
По его мнению, цель — повысить бдительность водителей вблизи школ и пешеходных переходов — является абсолютно правильной и заслуживает всяческой поддержки. Первичный положительный эффект, когда водитель, приняв макет за реального ребенка, снижает скорость, также очевиден, отмечается в документе.
Также подчеркивается, что в ряде случаев макеты установлены таким образом, что могут визуально экранировать собой реального ребенка, готовящегося к переходу проезжей части. Водитель, видя знакомый муляж, подсознательно делает вывод об отсутствии реальной опасности и не производит дополнительный осмотр придорожного пространства, что может привести к трагическим последствиям.
