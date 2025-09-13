Раскрыта новая схема обмана с подтверждением места жительства

На втором этапе с жертвой связываются другие участники преступной группы, которые уже выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают о якобы выявленных подозрительных операциях по переводу денег на поддержку Вооруженных сил Украины и предлагают немедленно перевести все средства на «безопасный счёт» или передать наличные курьеру для последующего декларирования и размещения в «безопасной ячейке». В действительности эти действия приводят к полной потере денег в пользу мошенников.