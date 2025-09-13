Ричмонд
Раскрыта новая схема обмана с подтверждением места жительства

Мошенники разработали новую, усовершенствованную схему обмана, которая состоит из двух последовательных этапов и нацелена на хищение денежных средств у россиян. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы правоохранительных органов, злоумышленники сначала массово рассылают сообщения в мессенджерах, а также в домовых чатах.

На первом этапе аферисты представляются председателями жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и под предлогом необходимости подтверждения места жительства просят получателей сообщений предоставить код доступа, который на самом деле является кодом авторизации для входа на портал «Госуслуг».

На втором этапе с жертвой связываются другие участники преступной группы, которые уже выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают о якобы выявленных подозрительных операциях по переводу денег на поддержку Вооруженных сил Украины и предлагают немедленно перевести все средства на «безопасный счёт» или передать наличные курьеру для последующего декларирования и размещения в «безопасной ячейке». В действительности эти действия приводят к полной потере денег в пользу мошенников.

