Юрист Яковлева: льготникам до 1 октября нужно выбрать форму получения субсидий

У россиян осталось всего полмесяца, чтобы определиться с формой получения субсидий.
Граждане России, имеющие право на льготы и другие меры соцподдержки, должны выбрать форму их получения до начала октября. Об этом сообщила глава юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
«Льготники должны (до 1 октября — прим. URA.RU) решить, получать поддержку в натуральной форме — лекарства, санаторное лечение и проезд, либо оформить денежную компенсацию. Выбор можно менять ежегодно, поэтому он должен быть основан на реальных потребностях семьи», — заявила Яковлева в беседе с агентством «Прайм».
В соответствии с законодательством, население страны имеет право частично воспользоваться льготами в виде предоставления услуг, а за остальные — получить денежную компенсацию. Такой подход позволяет подобрать наиболее подходящий вариант с учетом индивидуальных обстоятельств.
В случае полного отказа от предоставляемых льгот в 2025 году ежемесячная денежная выплата составит 1728 рублей 46 копеек. Однако стоимость предоставляемых натуральных льгот зачастую значительно превышает размер денежной компенсации, отметила эксперт.
В конце августа в Госдуму направили предложение — установить единые льготы на проезд пенсионерам по всей России, передает «Национальная служба новостей». Позже в РФ задумались о выдаче сертификатов на реабилитацию участникам СВО, пишет RT.