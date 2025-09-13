Назван лидирующий российский регион по заболеваемости алкоголизмом

Чукотка заняла первое место в рейтинге регионов РФ по заболеваемости алкоголизмом по итогам прошлого года. Это следует из данных Министерства здравоохранения России.
Показатель заболеваемости по данному субъекту составил 247,8 человека на 100 тысяч населения.
На втором месте оказалась Республика Марий Эл с показателем 222,6, а третья позиция досталась Еврейской автономной области с заболеваемостью 197,5. В пятерку лидеров также попали Кировская (161,5) и Архангельская области (134,2).
Наименьшее число выявленных на 100 тысяч жителей заболеваний алкоголизмом оказалось в Ленинградской области — 13,7 граждан. Чуть больше было зафиксировано в Москве (15,9) и Петербурге (22,6). Московская область находится на восьмом с конца месте с показателем 27,2, передает РИА Новости.
Восьмилетнего мальчика из Новосибирской области поставили на учет из-за алкогольной зависимости. Об этом 11 сентября сообщила главный психиатр-нарколог региона Нина Кошляк.