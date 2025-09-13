Назван лидирующий российский регион по заболеваемости алкоголизмом

Наименьшее число выявленных на 100 тысяч жителей заболеваний алкоголизмом оказалось в Ленинградской области — 13,7 граждан. Чуть больше было зафиксировано в Москве (15,9) и Петербурге (22,6). Московская область находится на восьмом с конца месте с показателем 27,2, передает РИА Новости.