«РВ» показала, как десант уничтожает пехоту ВСУ неподалёку от Часова Яра

«Бойцы 217 полка 98 ивановской дивизии ВДВ продолжают выявлять и ликвидировать пехоту, а также громить позиции ВСУ в посёлках Николаевка и Червонное за Часовым Яром, поддерживая продвижение наших штурмовых групп. Во второй половине видео десантники выследили процесс снабжения боевиков ВСУ в руинах и уничтожили доставленный им дронами груз», — говорится в сообщении.