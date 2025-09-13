«РВ» показала, как десант уничтожает пехоту ВСУ неподалёку от Часова Яра

Российские военные ликвидируют пехоту Вооружённых сил Украины, а также уничтожают снабжение противника в окрестностях Часова Яра в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Удары по ВСУ наносят военнослужащие 217 полка 98 ивановской дивизии Воздушно-десантных войск.
«Бойцы 217 полка 98 ивановской дивизии ВДВ продолжают выявлять и ликвидировать пехоту, а также громить позиции ВСУ в посёлках Николаевка и Червонное за Часовым Яром, поддерживая продвижение наших штурмовых групп. Во второй половине видео десантники выследили процесс снабжения боевиков ВСУ в руинах и уничтожили доставленный им дронами груз», — говорится в сообщении.
Военкоры показали кадры ударов во ВСУ.
В июле в Минобороны РФ рассказали, что российские военные освободили Часов Яр в ДНР.
Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВС РФ после взятия Часова Яра активно продвигаются к населённому пункту Майское.