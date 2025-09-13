Ричмонд
В Иркутской области начался второй день выборов губернатора региона

В первый день проголосовали 241 560 избирателей.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области в 08.00 сегодня, 13 сентября, начался второй день голосования на выборах губернатора Приангарья. В регионе работают 1866 избирательных комиссий. В первый день на выборах проголосовали 241 560 избирателей, явка составила 13,2%, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Избиркома региона.

В выборах губернатора Иркутской области участвуют четыре кандидата: Виктор Галицков от ЛДПР, Лариса Егорова от «Справедливой России — За правду», Игорь Кобзев от «Единой России», Сергей Левченко от КПРФ.

Напомним, выборы губернатора Приангарья проходят 12, 13 и 14 сентября. По сведениям избирательной комиссии Иркутской области, в списки избирателей внесены более 1,82 млн человек.

Параллельно в регионе проходят 72 муниципальные избирательные кампании. Помимо главы Иркутской области, будут избраны 15 мэров, один глава муниципального округа и 30 глав муниципальных образований первого уровня, а также депутаты 26 муниципальных дум. Выборы органов местного самоуправления также пройдут в девяти муниципальных округах, преобразованных из районов: Балаганском, Киренском, Жигаловском, Нижнеилимском, Заларинском, Нукутском, Иркутском, Тайшетском и Качугском.

