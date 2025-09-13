В Иркутской области начался второй день выборов губернатора региона

В Иркутской области в 08.00 сегодня, 13 сентября, начался второй день голосования на выборах губернатора Приангарья. В регионе работают 1866 избирательных комиссий. В первый день на выборах проголосовали 241 560 избирателей, явка составила 13,2%, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Избиркома региона.