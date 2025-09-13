Аэропорт Краснодара может возобновить международные рейсы

Он также добавил, что «Аэрофлот» уже начал продажу билетов на международные рейсы из Краснодара: с 26 сентября планируются полеты в Ереван и Стамбул, а с 8 октября — в Дубай. Кроме того, авиакомпания Azur Air рассматривает возможность организации чартерных рейсов на популярные зарубежные курорты в осенне-зимнем периоде.