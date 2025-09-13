Аэропорт Краснодара может возобновить международные рейсы

Аэропортовый холдинг «Аэродинамика», в состав которого входит воздушная гавань Краснодара, ведет активные переговоры с авиакомпанией «Азимут» о восстановлении масштабной международной полетной программы из этого аэропорта. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор холдинга Алексей Старостин.
Ранее Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, возобновляет работу с 11 сентября. Росавиация уточнила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.
С базовым авиаперевозчиком, авиакомпанией «Азимут», ведутся активные переговоры о скорейшем возобновлении широкой международной полетной программы из Краснодара, отметил Старостин.
Он также добавил, что «Аэрофлот» уже начал продажу билетов на международные рейсы из Краснодара: с 26 сентября планируются полеты в Ереван и Стамбул, а с 8 октября — в Дубай. Кроме того, авиакомпания Azur Air рассматривает возможность организации чартерных рейсов на популярные зарубежные курорты в осенне-зимнем периоде.
В начале сентября министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над возобновлением деятельности ряда аэропортов юга и центральной части России. Ограничения на полеты в эти регионы действуют с 24 февраля 2022 года. В настоящее время временно закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.
Аэропорт Элисты был закрыт до мая 2024 года, а в июле 2025 года возобновил работу аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, аэропорт Элисты обслужил более 43 тысяч пассажиров, а Геленджика — свыше 77 тысяч.
