6848 пострадавших от укусов клещей обратились в медучреждения Приморья

В Приморском крае за текущий эпидемический сезон зарегистрированы восемь случаев клещевого вирусного энцефалита. Эти случаи зафиксированы в городах Владивосток, а также в Надеждинском, Пожарском и Чугуевском муниципальных округах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Приморскому краю.
С начала сезона за помощью в медицинские организации края обратились 6848 человек, пострадавших от присасывания клещей, из них 1704 ребёнка, проживающих на 30 административных территориях региона. Количество обращений соответствует средним многолетним показателям.
За этот период зарегистрировано 65 случаев иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) у жителей 14 территорий, а также 120 случаев клещевого риккетсиоза в 21 административном округе края.
За время эпидемического сезона 2025 года для экспресс-диагностики было сдано 5078 клещей — это почти три четверти от количества пострадавших. Анализы выявили антиген вируса клещевого энцефалита у 18 экземпляров, что составляет 0,4% от исследованных клещей.
Заражение инфекциями происходит в момент укуса клеща или при неосторожном раздавливании присосавшегося насекомого. Укус клеща безболезнен и может остаться незамеченным без тщательного осмотра. Кроме того, клещевым энцефалитом можно заразиться при употреблении сырого козьего, а реже коровьего, молока.
Для предотвращения заражения необходимо как можно быстрее удалить клеща, обратившись в медицинские учреждения. Снятых клещей направляют в лаборатории для экспресс-диагностики, которая определяет наличие возбудителей инфекций, передающихся через укусы клещей.