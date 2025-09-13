6848 пострадавших от укусов клещей обратились в медучреждения Приморья

За время эпидемического сезона 2025 года для экспресс-диагностики было сдано 5078 клещей — это почти три четверти от количества пострадавших. Анализы выявили антиген вируса клещевого энцефалита у 18 экземпляров, что составляет 0,4% от исследованных клещей.