В США узнали, когда ЕС может призвать к ужесточению визового режима для россиян

Politico: ЕС в декабре рекомендует ужесточить визовый режим для граждан РФ.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает Politico со ссылкой на источник в Еврокомиссии, в конце декабря будут опубликованы рекомендации ЕС по усилению визовых ограничений для россиян и граждан других «враждебных стран».

Согласно источнику, документ не предусматривает обязательных к исполнению норм, а содержит лишь общие рекомендации, в том числе ужесточение критериев въезда граждан РФ в страны ЕС. Часть положений будет направлена на решение актуальных проблем, в особенности связанных с угрозами безопасности.

Politico подчеркивает, что данные меры не относятся к обсуждению 19-го пакета санкций Евросоюза.

По словам дипломатов приграничных с РФ стран, их правительства годами добивались от ЕС подобных рекомендаций, считая их своевременными и необходимыми.

Напомним, что в рамках нового санкционного пакета ЕС правительство Германии намерено инициировать введение ограничений на выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

