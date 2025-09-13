В США узнали, когда ЕС может призвать к ужесточению визового режима для россиян

Согласно источнику, документ не предусматривает обязательных к исполнению норм, а содержит лишь общие рекомендации, в том числе ужесточение критериев въезда граждан РФ в страны ЕС. Часть положений будет направлена на решение актуальных проблем, в особенности связанных с угрозами безопасности.