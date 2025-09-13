Приморские чиновники ответят за недостроенные поликлиники Владивостока

Ещё одна проверка Кравченко имела место весной 2024 года, тогда нацпроект именовался «Здравоохранение». На тот момент строительство детской поликлиники уже отставало от графика, а строительство амбулатории для взрослого населения было начато вовремя, но без разрешительных документов. Аванс застройщик из бюджетных средств, однако, получил. Обе поликлиники предполагалось сдать в 2025 году. Готовность детской поликлиники № 5 на 1 апреля 2025 года составляла 10,2%, поликлиники № 1 — на 73%. Ожидалось, что их удастся достроить и ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.