Приморские чиновники ответят за недостроенные поликлиники Владивостока

Оба объекта строятся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», прокуратура держит на контроле такое важное строительство. Однако даже прокурорский надзор не мотивирует подрядчика и его рабочих укладываться в сроки.
Выездная проверка прокурора Первореченского района Ксении Кравченко выявила, что строительство поликлиник к завершению всё ещё не приближается. На сей раз представление получил не подрядчик, а заказчик — из-за недостаточного контроля за своевременным исполнением условий контракта. (Подрядчику представление было внесено в августе по итогам предыдущей выездной проверки).
Ещё одна проверка Кравченко имела место весной 2024 года, тогда нацпроект именовался «Здравоохранение». На тот момент строительство детской поликлиники уже отставало от графика, а строительство амбулатории для взрослого населения было начато вовремя, но без разрешительных документов. Аванс застройщик из бюджетных средств, однако, получил. Обе поликлиники предполагалось сдать в 2025 году. Готовность детской поликлиники № 5 на 1 апреля 2025 года составляла 10,2%, поликлиники № 1 — на 73%. Ожидалось, что их удастся достроить и ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.