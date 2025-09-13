В ГД предложили ужесточить меры за нарушение ПДД при управлении питбайком

«В целях сохранения жизни и здоровья наших детей считаю целесообразным ужесточить меры административной ответственности за повторное нарушение ч.1 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, за исключением учебной езды — ред.), ст. 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов — ред.) и ч.3 ст. 12.7 (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, за исключением учебной езды, или лишенному такого права — ред.) КоАП РФ, предусмотрев наказание, например, по аналогии со ст. 12.8 КоАП РФ в отношении и нарушителя и владельца спортоборудования, либо ввести уголовную ответственность», — говорится в обращении на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.