В ГД предложили ужесточить меры за нарушение ПДД при управлении питбайком

Как рассказал РИА Новости Сухарев, в настоящее время острой проблемой является смертность на дорогах и большой вклад в эту смертность вносит бездумное приобретение родителями своим детям питбайков, квадроциклов и другой мототехники, не предназначенной для передвижения по дорогам общего пользования, по обочинам и тротуарам.
«В целях сохранения жизни и здоровья наших детей считаю целесообразным ужесточить меры административной ответственности за повторное нарушение ч.1 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, за исключением учебной езды — ред.), ст. 12.6 (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов — ред.) и ч.3 ст. 12.7 (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, за исключением учебной езды, или лишенному такого права — ред.) КоАП РФ, предусмотрев наказание, например, по аналогии со ст. 12.8 КоАП РФ в отношении и нарушителя и владельца спортоборудования, либо ввести уголовную ответственность», — говорится в обращении на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.
Парламентарий пояснил, что необходимо предусмотреть, в том числе, возможность лишения водительского удостоверения лица, которое передало управление подобного рода средством передвижения.
Кроме того, Сухарев считает, что продавцам такого вида техники следует при продаже информировать покупателя о последствиях нарушения правил управления питбайком со ссылками на статьи КоАП РФ, а также об обязательном приобретении защитной экипировки и ее использовании при управлении им.
Депутат добавил, что необходимо предупреждать родителей об ответственности и том, что необходимо экипировать соответствующим образом водителя питбайка, квадроцикла и другой мототехники.