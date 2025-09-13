Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал предположительного организатора протестов в США: что с ним будет

Трамп пообещал расследовать деятельность Сороса из-за протестов в США.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп на фоне беспорядков в США обратился к деятельности, вероятно, финансиста и миллиардера Джорджа Сороса. В своей речи президент не назвал имени, сделав акцент лишь на фамилии. Он пообещал расследовать деятельность финансиста, цитирует Fox News.

Так, по мнению Дональда Трампа, именно Сорос и его союзники агитировали жителей устроить беспорядки. Он считает, что миллиардер заплатил за организацию протестов. Стоит напомнить, что финансист неоднократно фигурировал в делах, связанных со сменой власти в государствах.

«Мы собираемся расследовать Сороса, потому что я считаю, что это дело о RICO против него и других людей. Это больше, чем протесты. Это настоящая агитация. Это беспорядки на улицах, и мы ими займемся», — подытожил Дональд Трамп.

Как пишет AP News, в США назревает кризис из-за возможной приостановки работы правительства. Всё из-за развивающегося конфликта между демократами и республиканцами по вопросам здравоохранения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше