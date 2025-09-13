Трамп назвал предположительного организатора протестов в США: что с ним будет

Хозяин Белого дома Дональд Трамп на фоне беспорядков в США обратился к деятельности, вероятно, финансиста и миллиардера Джорджа Сороса. В своей речи президент не назвал имени, сделав акцент лишь на фамилии. Он пообещал расследовать деятельность финансиста, цитирует Fox News.
Так, по мнению Дональда Трампа, именно Сорос и его союзники агитировали жителей устроить беспорядки. Он считает, что миллиардер заплатил за организацию протестов. Стоит напомнить, что финансист неоднократно фигурировал в делах, связанных со сменой власти в государствах.
«Мы собираемся расследовать Сороса, потому что я считаю, что это дело о RICO против него и других людей. Это больше, чем протесты. Это настоящая агитация. Это беспорядки на улицах, и мы ими займемся», — подытожил Дональд Трамп.
Как пишет AP News, в США назревает кризис из-за возможной приостановки работы правительства. Всё из-за развивающегося конфликта между демократами и республиканцами по вопросам здравоохранения.