Сенатор Алексей Пушков порекомендовал финскому президенту Александру Стуббу вернуться к супруге после его слов о том, что на неделе он провел с украинским коллегой Владимиром Зеленским больше времени, чем с женой.
Глава Финляндии 11 сентября приехал с визитом в Киев. На пресс-конференции он сказал, что на неделе провел с украинским лидером больше времени, чем со своей супругой.
— По словам Стубба, у него ощущение, что он проводит с Зеленским больше времени, чем с женой. Но, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к супруге, — написал сенатор в Telegram-канале.
Стубб сообщил, что на прошлой неделе они с главой Украины провели четыре дня в Дании, где проходила встреча в формате Северо-Балтийской восьмерки, куда до этого вместе летели из Парижа, где собиралась «коалиция желающих», а 11 сентября они опять встретились в рамках официального визита президента Финляндии в Киев.
Финляндия смогла одержать победу в войне с Советским Союзом в 1944 году, так как сохранила свою независимость, заявил 2 сентября Александр Стубб.