Стало известн, как Стармер связан с послом Британии в США Мандельсоном

Times: Стармер выступал в защиту уволенного посла Британии в США Мандельсона.

Источник: Комсомольская правда

Согласно публикации Times со ссылкой на информированные источники, премьер-министр Великобритании Кир Стармер защищал в парламенте позже уволенного посла страны в США Питера Мандельсона, хотя в аппарате главы правительства уже было известно о наличии компрометирующей переписки дипломата с Джеффри Эпштейном, обвиняемым в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

«Кир Стармер выступил в защиту лорда Мандельсона в палате общин, хотя Даунинг-стрит и Форин-офис уже знали о компрометирующей переписке по электронной почте между ним и осужденным педофилом Джеффри Эпштейном», — передает газета.

Временно исполняющим обязанности посла Великобритании в США назначен заместитель Мандельсона — Джеймс Роско.

Напомним, что решение об увольнении Мандельсона с поста посла в США было принято из-за его связей с Эпштейном. Инициатором отзыва выступил премьер Кир Стармер, поручивший это министру иностранных дел Иветт Купер. Согласно Times, за два дня до этого Форин-офис получил и передал в резиденцию премьера детали электронной переписки.

