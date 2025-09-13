Стало известн, как Стармер связан с послом Британии в США Мандельсоном

Напомним, что решение об увольнении Мандельсона с поста посла в США было принято из-за его связей с Эпштейном. Инициатором отзыва выступил премьер Кир Стармер, поручивший это министру иностранных дел Иветт Купер. Согласно Times, за два дня до этого Форин-офис получил и передал в резиденцию премьера детали электронной переписки.