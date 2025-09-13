Вдова соратника Трампа Кирка заявила, что продолжит его дело: о наследии политика

Вдова политика и соратника американского лидера Чарли Кирка Эрика рассказала о наследии активиста. Он основал организацию Turning Point USA. Эрика Кирк пообещала превратить проект в самое масштабное движение, не дав ему «погибнуть».
В ходе выступления вдова активиста поделилась, что политик мог баллотироваться на государственную должность. Он также ставил в цель сделать возрождение американской семьи своим приоритетом.
«Чарли, я никогда не позволю твоему наследию погибнуть. Я превращу Turning Point USA в самое масштабное из того, что видела эта страна», — заявила Эрика Кирк.
Предприниматель Павел Дуров назвал убийство политика нападением на свободу слова. Он подчеркнул, что Чарли Кирк боролся за открытую дискуссию.