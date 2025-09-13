«Проповедовал патриотизм»: вдова Кирка объяснила, за что убили ее супруга

Консервативного политика и активиста Чарли Кирка убили в Соединенных Штатах за то, что он проповедовал патриотизм, веру и любовь. Об этом заявила его вдова Эрика Кирк.
— Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную любовь Божию, — сказала она в своем первом выступлении с момента гибели супруга.
Также женщина пообещала, что движение ее покойного мужа продолжится, передает РИА Новости.
— Вы понятия не имеете, какой огонь разожгли, — высказалась она.
Чарли Кирка застрелили из винтовки вечером 10 сентября во время его выступления в кампусе университета Юта Вэлли, пуля попала в шею. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, но позднее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Чарли Кирк.
12 сентября глава США рассказал о задержании подозреваемого в убийстве политика и выразил надежду, что его приговорят к смертной казни. Позже стала известна личность убийцы Кирка — им оказался 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон.