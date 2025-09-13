Движение на участке Большой Бронной улицы будет ограничено 15−23 сентября

«С 15 до 23 сентября на участке ул. Большая Бронная будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Движение транспорта на участке ул. Большая Бронная будет ограничено с 15 по 23 сентября в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 15 до 23 сентября на участке ул. Большая Бронная будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что движение ограничат в районе д. 19.