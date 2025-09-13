Движение на участке Большой Бронной улицы будет ограничено 15−23 сентября

Движение транспорта на участке ул. Большая Бронная будет ограничено с 15 по 23 сентября в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.