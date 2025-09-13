Россиянам рассказали о новом видео мошенничества: зачем аферистам данные о месте жительства

Мошенники внедряют двухэтапный обман: сначала выманивают код от «Госуслуг» под видом подтверждения адреса, затем — перевод денег на «безопасный счет» из-за попытки хищения средств на нужды ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
Мошенники рассылают в мессенджерах фальшивые сообщения от имени председателя ЖСК с требованием подтвердить адрес проживания путем отправки кода доступа к «Госуслугам».
Далее мошенники, выдавая себя за сотрудников силовых ведомств, информируют жертву о подозрительных операциях по счету и якобы произошедшем взломе «Госуслуг», в результате которого деньги пытаются перевести Вооруженным силам Украины.
Действуя под влиянием паники, обманутый человек перечисляет средства на указанный мошенниками «безопасный счет» или отдает наличные курьеру под предлогом оформления — в обоих случаях деньги окончательно поступают в руки аферистов.
