Немецкий бизнесмен получил посылку из России, ему грозит тюрьма: что отправили предпринимателю

Предприниматель из Германии получил письмо от надзорного ведомства. Его обвиняют в якобы нарушении режима санкций ЕС в отношении Москвы. Всё из-за посылки с мылом из России, транслирует телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.
Бизнесмена обязали составить письменное объяснение ситуации. В надзорном ведомстве пояснили, что получение посылки считается уголовным правонарушением. Немец может получить до пяти лет тюрьмы.
«Прокуратура Шверина ведет расследование в отношении предпринимателя из Веббелина под Людвигслюстом. Мужчина якобы совершил правонарушение, поскольку его знакомый из России прислал ему посылку с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском», — сказано в материале.
