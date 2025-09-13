Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий бизнесмен получил посылку из России, ему грозит тюрьма: что отправили предпринимателю

Бизнесмену из Германии пригрозили уголовным преследованием из-за мыла из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Предприниматель из Германии получил письмо от надзорного ведомства. Его обвиняют в якобы нарушении режима санкций ЕС в отношении Москвы. Всё из-за посылки с мылом из России, транслирует телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

Бизнесмена обязали составить письменное объяснение ситуации. В надзорном ведомстве пояснили, что получение посылки считается уголовным правонарушением. Немец может получить до пяти лет тюрьмы.

«Прокуратура Шверина ведет расследование в отношении предпринимателя из Веббелина под Людвигслюстом. Мужчина якобы совершил правонарушение, поскольку его знакомый из России прислал ему посылку с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском», — сказано в материале.

В РФ тем временем расследуют дело футболиста Федора Смолова. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Футболист стал зачинщиком драки в одном из московских кафе.