В Госдуме РФ предложили увеличить до уровня МРОТ надбавку к пенсии с 80 лет

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб 11 сентября поддержала идею о снижении возраста для назначения повышенной страховой пенсии с 80 до 70 лет. По ее словам, можно будет подумать о таком изменении в случае, если медицинское сообщество признает, что люди нуждаются в уходе в более раннем возрасте.