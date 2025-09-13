В Госдуме РФ предложили увеличить до уровня МРОТ надбавку к пенсии с 80 лет

По инициативе партии ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким разработан законопроект, который повышает доплату к пенсиям для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы до уровня минимальной оплаты труда (МРОТ).
Уточняется, что надбавка составит 22 440 рублей, что в 17 раз выше текущего размера выплат.
— Такая дополнительная выплата позволит пенсионерам и маломобильным людям нанять сиделку или материально стимулировать родственников, которые осуществляют уход за ними, — отметил Слуцкий в беседе с ТАСС.
По его словам, законопроект призван улучшить материальное положение наиболее уязвимых категорий граждан.
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб 11 сентября поддержала идею о снижении возраста для назначения повышенной страховой пенсии с 80 до 70 лет. По ее словам, можно будет подумать о таком изменении в случае, если медицинское сообщество признает, что люди нуждаются в уходе в более раннем возрасте.