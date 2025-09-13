Опасного медведя, напавшего на скот под Братском, обезвредили охотоведы

В Братском районе участились случаи выхода медведей к деревням и поселкам. Хищники стали частыми гостями в этих краях, что уже привело к печальным последствиям для местных жителей. Так, 11 сентября недалеко от села Калтук медведь напал на двух пасущихся коров.