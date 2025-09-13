Опасного медведя, напавшего на скот под Братском, обезвредили охотоведы

В Братском районе участились случаи выхода медведей к деревням и поселкам. Хищники стали частыми гостями в этих краях, что уже привело к печальным последствиям для местных жителей. Так, 11 сентября недалеко от села Калтук медведь напал на двух пасущихся коров.
— Одно животное не выжило после этой встречи. Еще один хищник пробрался на частный подвор в поселке Чистяково, где загрыз поросенка. А в Усть-Илимском округе дачники заметили крупного медведя, который вел себя очень агрессивно, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Благо, во всех этих происшествиях люди не пострадали. Однако для обеспечения безопасности полицейские и охотоведы были вынуждены принять крайние меры. Медведь, напавший на коров вблизи села Калтук, был обезврежен.
Специалисты продолжают работу в поселке Чистяково и других районах, где видели хищников. Полиция настоятельно просит жителей быть крайне осторожными: следить за детьми, домашним скотом и ни в коем случае не приближаться к дикому зверю. Такая встреча может закончиться трагедией.
