Россиянам рассказали, как с помощью простых способов определить свой реальный возраст

Россиянам напомнили, чтобы максимально точно определить свой биологический возраст, нужно проходить лабораторные исследования и тесты на специальном оборудовании. Но существуют и простые способы, которые можно попробовать дома. Об этом KP.RU рассказал директор Института долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского (РНЦХ), доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.
— С одной стороны, у нас есть официальный, паспортный возраст. А с другой — реальный, биологический. Он показывает, насколько изношено тело, как быстро стареет. Или, наоборот, как долго сохраняет молодость, — отметил специалист.
Например, проба Ромберга помогает оценить состояние нервной системы. Нужно встать на одну ногу, вытянуть руки вперед, закрыть глаза и засечь время. Чем дольше человек удерживает равновесие, тем моложе его организм. Другой тест — проба Штанге. Измеряется, сколько секунд вы сможете продержаться без дыхания после вдоха.
Также проверить себя можно по гибкости суставов, силе мышц и эластичности кожи. Чем лучше результаты, тем «моложе» человек по состоянию организма. Такие методы не заменяют медицинских исследований, но дают общее представление о том, насколько бодро чувствует себя тело.