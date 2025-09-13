Россиянам рассказали, как с помощью простых способов определить свой реальный возраст

Также проверить себя можно по гибкости суставов, силе мышц и эластичности кожи. Чем лучше результаты, тем «моложе» человек по состоянию организма. Такие методы не заменяют медицинских исследований, но дают общее представление о том, насколько бодро чувствует себя тело.