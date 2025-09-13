Глава РАН Красников: Учёные за год предупреждали о землетрясении на Камчатке

Июльское землетрясение на Камчатке не было неожиданным: ученые предсказали его за год до ЧП и заранее уведомили региональные власти. Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников в беседе с РИА Новости.
«Мы прогнозировали это землетрясение и еще за год предупредили власти Камчатки и Сахалина о возможном землетрясении, вулканической активности и цунами», — рассказал эксперт.
При этом Красников отметил, что следует признать эффективность действий региональных властей, которые реализовали работы по усилению укреплению зданий, что позволило предотвратить серьезные последствия.
Напомним, что 30 июля на Камчатке было зарегистрировано мощнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С момента основного сейсмического события специалисты ежедневно фиксируют афтершоки — повторные толчки.
Ранее о последствиях землетрясения на Камчатке рассказал сейсмолог Андрей Корженков.