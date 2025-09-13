Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самый южный город Хабаровского края Бикин отмечает 130-летие

С юбилеем горожан поздравил глава региона Дмитрий Демешин.

В Бикине сегодня отмечают 130-летие города. С юбилеем горожан поздравил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Бикин — самый южный город края, где исторически крепки трудовые и военные традиции. Здесь развиваются промышленность и социальная сфера, а также активно реализуются национальные проекты. В городе строится новое жильё, благоустраиваются парки, обновляются медицинские и образовательные учреждения. Все это, подчеркнул губернатор, создаёт условия для комфортной жизни и дальнейшего развития.

Отдельно в своём поздравлении глава края отметил местных жителей и их активную гражданскую позицию. Благодаря инициативам бикинцев реализуются проекты территориального общественного самоуправления, которые заметно меняют облик города.

«Бикин — это город тружеников и военных. Благодаря вам он становится современным и устремлённым в будущее. Желаю городу процветания, а его жителям — энергии и сил на позитивные перемены», — сказал Демешин.