Самый южный город Хабаровского края Бикин отмечает 130-летие

В Бикине сегодня отмечают 130-летие города. С юбилеем горожан поздравил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Бикин — самый южный город края, где исторически крепки трудовые и военные традиции. Здесь развиваются промышленность и социальная сфера, а также активно реализуются национальные проекты. В городе строится новое жильё, благоустраиваются парки, обновляются медицинские и образовательные учреждения. Все это, подчеркнул губернатор, создаёт условия для комфортной жизни и дальнейшего развития.
Отдельно в своём поздравлении глава края отметил местных жителей и их активную гражданскую позицию. Благодаря инициативам бикинцев реализуются проекты территориального общественного самоуправления, которые заметно меняют облик города.
«Бикин — это город тружеников и военных. Благодаря вам он становится современным и устремлённым в будущее. Желаю городу процветания, а его жителям — энергии и сил на позитивные перемены», — сказал Демешин.