Самый южный город Хабаровского края Бикин отмечает 130-летие

Бикин — самый южный город края, где исторически крепки трудовые и военные традиции. Здесь развиваются промышленность и социальная сфера, а также активно реализуются национальные проекты. В городе строится новое жильё, благоустраиваются парки, обновляются медицинские и образовательные учреждения. Все это, подчеркнул губернатор, создаёт условия для комфортной жизни и дальнейшего развития.