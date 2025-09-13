Ричмонд
«Ходят в хинкальную»: Анфиса Чехова рассказала о дружбе жениха с ее экс-мужем

Телеведущая Анфиса Чехова вскоре выходит замуж за актера и продюсера Александра Злотопольского. Пара уже подружилась не только с детьми друг друга, но и экс-супругами.

1 сентября звезда опубликовала в соцсети снимок с первого звонка 13-летнего сына Соломон. Поздравить его с Днем знаний пришла не только мама, но и отец, актер, Гурам Баблишвили, а также будущий отчим.

Подписчикам понравилось, что бывшие супруги поддерживают дружеское общение. Они отметили мудрость Чеховой, которой удалось подружить бывшего мужа и нынешнего избранника.

Накануне телеведущая снова разместила семейные кадры: Гурам и Александр вместе поднимают бокалы шампанского и шутят, а звезда смеется за кадром.

— Они встречаются без меня, ходят в хинкальную, гуляют с детьми на аттракционах — Саша со своей младшей дочерью, а Гурам с нашим общим сыном Соломоном и его маленьким сыночком Персеем, — ответила Чехова на расспросы поклонников, как им удалось добиться такой идиллии.

26 августа Анфиса Чехова сообщила, что выходит замуж за Александра Златопольского. Возлюбленный сделал ей предложение около Эйфелевой башни в Париже. Она разместила фото с обручальным кольцом.