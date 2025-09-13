Российский T-72Б3М в дуэли сорвал башню немецкому танку ВСУ

Экипаж российского танка Т-72Б3М в ходе боевого столкновения уничтожил немецкий танк Leopard, поставленный Вооруженным силам Украины, нанеся попадание, которое привело к срыву башни вражеской машины. Об этом сообщил командир российской машины с позывным Депутат в интервью РИА Новости.
«У нас была команда, что по верхней точке работает Leopard прямой наводкой. Выкатились туда на Т-72 Б3М, который получали еще в 2023 году. Начали работать. Увидели то, что он начал откат. Под башню отработали. Башня отлетела. Как и не бывало ее там», — пояснил он.
Командир экипажа отметил высокие боевые характеристики российской машины, подчеркнув, что броня Т-72Б3М успешно выдерживает попадания из американских БМП Bradley и немецких танков Leopard в ходе боевых столкновений.
Ранее на запорожском направлении российский военный с позывным Охотник впервые поразил немецкий танк Leopard с использованием барражирующего боеприпаса «Ланцет».
Сообщается, что ВСУ внедрили систему поощрений за уничтожение российской бронетехники и экипажей. После подбития танка беспилотники осуществляют наблюдение за местностью в ожидании эвакуации экипажа с последующей его атакой. Действия ведутся и в ночное время, при этом первоочередной целью выбирается командир экипажа.
