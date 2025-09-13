Ричмонд
Россиянам рассказали о назначении пенсионных коэффициентов в период ухода за ребенком

Сенатор Косихина: отпуск по уходу за ребенком включается в трудовой стаж.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, ухаживающие за ребенком до достижения им полутора лет, получают пенсионные коэффициенты. Периоды декрета также включены в трудовой стаж. Об этом напомнила сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости.

Она уточнила, что периоды отпуска по уходу за ребенком позволяют сохранить право на получение пенсии в будущем. Сенатор также отметила, что пенсионные баллы, полученные в декрете, могут оказаться больше, чем начисляемые за трудовую деятельность.

«За каждый год ухода одним из родителей за ребенком до достижения им полутора лет назначается определенное количество пенсионных коэффициентов: 1,8 — за первым ребенком, 3,6 — за вторым ребенком, 5,4 — за третьим и последующими», — уведомила Наталия Косихина.

В РФ планируют увеличить стаж, если второй ребенок рождается во время декретного отпуска с первым малышом. Инициатива, кроме того, направлена на суммирование периода ухода за двумя детьми по его фактической продолжительности.