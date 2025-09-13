Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрика Кирк заявила, что её мужа убили за проповедь патриотизма и любви

Эрика Кирк отметила, что её муж после смерти останется мучеником.

Источник: Аргументы и факты

Супруга политика Чарли Кирка Эрик Кирк заявила, что её муж убит за то, что проповедовал в Соединённых Штатах «патриотизм, а также милосердную любовь».

«Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную любовь Божию», — сказала она в ходе своего выступления, его показали американские телеканалы.

Эрика Кирк отметила, что её муж после смерти останется мучеником.

Кроме того, вдова подчеркнула, что движение Кирка будет продолжено.

Напомним, в США убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон.

Ранее сообщалось, что убийце Кирка Робинсону предъявят обвинения по трём статьям.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше