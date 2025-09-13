Эрика Кирк заявила, что её мужа убили за проповедь патриотизма и любви

Супруга политика Чарли Кирка Эрик Кирк заявила, что её муж убит за то, что проповедовал в Соединённых Штатах «патриотизм, а также милосердную любовь».
«Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную любовь Божию», — сказала она в ходе своего выступления, его показали американские телеканалы.
Эрика Кирк отметила, что её муж после смерти останется мучеником.
Кроме того, вдова подчеркнула, что движение Кирка будет продолжено.
Напомним, в США убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта. Подозреваемым является 22-летний житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон.
Ранее сообщалось, что убийце Кирка Робинсону предъявят обвинения по трём статьям.