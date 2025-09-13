Губернатор Приморья посетил открытие сезона в театре Горького

«Театр дает спектакли в странах содружества, несет почетную образовательно-дипломатическую миссию, русскую культуру — с общими ценностями для многих народов. Это напоминание о той единой стране, в которой мы жили. Театр Горького представляет не только регион, но и всю страну», — акцентировал губернатор.