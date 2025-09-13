Губернатор Приморья посетил открытие сезона в театре Горького

При полном аншлаге, с оглушительным успехом 12 сентября открылся 93 сезон в Приморском академическом театре имени Горького. Многие зрители впервые посмотрели майскую премьеру — музыкально-драматический спектакль «Небесный тихоход. Мотивы» (12+). На открытии сезона побывал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Глава региона не оставляет без внимания премьеры театра Горького. Спектакль «Небесный тихоход» он посетил во второй раз. Губернатор отметил, что известная комедия, вышедшая на экраны страны в 1945 году, здесь глубоко переосмыслена в музыкально-драматический спектакль.
«Есть и новые персонажи, и новые диалоги, и новые события. Это драматическая пьеса о героях Великой Отечественной», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Спектакль вошел в постоянный репертуар Горьковки, его показали и на летних гастролях в городах Узбекистана.
«Театр дает спектакли в странах содружества, несет почетную образовательно-дипломатическую миссию, русскую культуру — с общими ценностями для многих народов. Это напоминание о той единой стране, в которой мы жили. Театр Горького представляет не только регион, но и всю страну», — акцентировал губернатор.
Губернатор поздравил коллектив с новым сезоном с уверенностью, что он станет еще одной яркой страницей театральной жизни Приморья. Далее состоялась церемония награждения. Медаль Приморского края «За особый вклад в развитие Приморского края» вручена художественному руководителю театра, народному артисту РФ Ефиму Звеняцкому.
В ряду награжденных — народный артист России Александр Славский, заслуженный артист России Александр Запорожец, ведущие актеры театра — Наталья Овчинникова, Денис Неделько, Ирина Кулешова, Сергей Лисинчук и многие другие. Вручили награды Яне Мялк и Марине Волковой. Сразу после торжественного открытия, куратор и педагог проекта «Народные театры Приморья» уехали на кастинг в Большой Камень, где откроется 13 по счету народный театр. Проект развивается по инициативе губернатора и при сопровождении театра имени Горького.
Напомним, первый показ спектакля «Небесный тихоход. Мотивы» состоялся в дни 80-летия Победы, постановка вошла в культурную программу праздничных мероприятий.