Питбайкеров хотят усмирить: в Госдуме предложили ужесточить для них наказание за нарушение ПДД

В Госдуме хотят ужесточить меры для питбайкеров за нарушение ПДД.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил МВД ужесточить наказание для водителей питбайков, нарушающих правила дорожного движения. Текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

По словам депутата, одной из ключевых проблем остается высокий уровень смертности в ДТП, значительную роль в котором играет необдуманная покупка родителями мототехники — питбайков, квадроциклов. Подобный транспорт не предназначен для использования на общественных дорогах, обочинах и тротуарах.

Так, Сухарев предложил ввести норму о лишении водительских прав для тех, кто допускает управление подобной мототехникой.

Кроме этого, парламентарий также отметил, что продавцы мототехники обязаны информировать покупателей о правовых последствиях нарушений правил использования питбайков.

Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили значительно сократить временя на оплату штрафов за нарушения ПДД.