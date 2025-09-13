Питбайкеров хотят усмирить: в Госдуме предложили ужесточить для них наказание за нарушение ПДД

По словам депутата, одной из ключевых проблем остается высокий уровень смертности в ДТП, значительную роль в котором играет необдуманная покупка родителями мототехники — питбайков, квадроциклов. Подобный транспорт не предназначен для использования на общественных дорогах, обочинах и тротуарах.
Так, Сухарев предложил ввести норму о лишении водительских прав для тех, кто допускает управление подобной мототехникой.
Кроме этого, парламентарий также отметил, что продавцы мототехники обязаны информировать покупателей о правовых последствиях нарушений правил использования питбайков.
