Питбайкеров хотят усмирить: в Госдуме предложили ужесточить для них наказание за нарушение ПДД

По словам депутата, одной из ключевых проблем остается высокий уровень смертности в ДТП, значительную роль в котором играет необдуманная покупка родителями мототехники — питбайков, квадроциклов. Подобный транспорт не предназначен для использования на общественных дорогах, обочинах и тротуарах.