Танкист Джерелиевский рассказал о провале «Абрамс» и «Леопард» на СВО

Американский танк Abrams и немецкий Leopard не приспособлены для участия в боевых действиях в зоне СВО, сообщил aif.ru военный эксперт, бывший танкист Борис Джерелиевский.
Напомним, военный с позывным Депутат рассказал о танковой дуэли, которая произошла в зоне СВО. Российский танк точным выстрелом оторвал башню немецкому Leopard, который находится на вооружении у ВСУ.
Джерелиевский подчеркнул, что западные танки даже с самым лучшим оснащением уступают на поле боя из-за особого профессионализма российских военных.
«Танки Abrams достаточно специфичные, они не предназначены для боевых действий в условиях СВО. Этот танк слишком тяжелый, следовательно, у него ограниченная проходимость. У него особый двигатель, который работает на авиационном керосине. Он требует особого ухода и обслуживания, которые обеспечить в условиях СВО противник не может. ВСУ их поставили всего несколько десятков, что недостаточно для создания ремонтной инфраструктуры. Фактически, они одноразовые для украинской армии», — отметил эксперт.
По словам бывшего танкиста, двигатель Abrams может выйти из строя даже из-за сильного дождя. США, поставляя Украине танки, проверяют их в условиях боевых действий для себя, чтобы в дальнейшем улучшить некоторые характеристики.
«Танки Leopard более надежные, чем Abrams, но тоже слишком тяжелые, что создает проблемы логистического характера. Дело в том, что использовать танки так, как полагается, ВСУ в целом не в состоянии. Этот конфликт очень тяжелым оказался для танков из-за новых противотанковых систем. При попытке контрнаступления в Запорожской области техника уничтожалась, не успевая подойти, они подрывались и на минных полях, и в результате ударов с вертолетов и дронов. Кроме того, эти танки сложно эвакуировать при весе в 60−70 тонн», — отметил эксперт.
Джерелиевский объяснил, что после удара, например, дроном, поврежденный украинский танк могут вытянуть с поля боя две боевые разведывательные машины, которые при появлении на поле боя тоже будут уничтожены.
