Танкист Джерелиевский рассказал о провале «Абрамс» и «Леопард» на СВО

«Танки Leopard более надежные, чем Abrams, но тоже слишком тяжелые, что создает проблемы логистического характера. Дело в том, что использовать танки так, как полагается, ВСУ в целом не в состоянии. Этот конфликт очень тяжелым оказался для танков из-за новых противотанковых систем. При попытке контрнаступления в Запорожской области техника уничтожалась, не успевая подойти, они подрывались и на минных полях, и в результате ударов с вертолетов и дронов. Кроме того, эти танки сложно эвакуировать при весе в 60−70 тонн», — отметил эксперт.