«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS начал аномально эволюционировать

Обнаруженный недавно межзвездный объект 3I/ATLAS, который пролетает сквозь Солнечную систему, начал аномально эволюционировать, меняя свой цвет. Об этом сообщил астрофизик из Гарварда Ави Леб.
«Команда ATLAS интерпретирует эту аномальную эволюцию как переход от рассеяния солнечного света пылью, поднятой с покрасневшей поверхности, к образованию небольших, оптически ярких ледяных частиц, что изменяло непрозрачность шлейфа материалов, сбрасываемых 3I/ATLAS», — написал он в своем блоге.
Ранее ученые из Паранальской обсерватории в Чили отмечали резкий рост выделения цианида и никеля на 3I/ATLAS. Это стало причиной изменения его цвета с красного на зеленый.
Загадочный объект обнаружили в начале июля. Ученым удалось установить, что он из другой звездной системы и может являться кометой. Ее облако газа и пыли, посчитали астрофизики, составляет порядка 24 километров в диаметре. А возраст равен 7,5 млрд.
Ученые отмечают, что 3I/ATLAS старше Солнца на 3 млрд лет. По их признанию, это, возможно, самая старая комета за всю историю наблюдений. Леб в конце августа высказывал теорию, что данный объект может быть искусственным, имеющим мощный источник энергии. Он излучает свет будто фары автомобиля, который распространяется на миллионы километров.
