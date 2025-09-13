«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS начал аномально эволюционировать

Ученые отмечают, что 3I/ATLAS старше Солнца на 3 млрд лет. По их признанию, это, возможно, самая старая комета за всю историю наблюдений. Леб в конце августа высказывал теорию, что данный объект может быть искусственным, имеющим мощный источник энергии. Он излучает свет будто фары автомобиля, который распространяется на миллионы километров.