Мыло, фигурка и диск: Немец может сесть за посылку из России на Пасху

«Я не преступник, это смехотворно», — возмутился предприниматель.
По его словам, подарок ему прислал давний знакомый из Барнаула, с которым они познакомились на сельхозвыставке. До этого немец сам отправлял ему рождественский презент, и теперь друг «хотел отплатить тем же».
Однако посылка так и не дошла до адресата — её задержали на почте в Лейпциге, а содержимое стоимостью 26,83 евро изъяли. Теперь мужчине грозит от трёх месяцев до пяти лет лишения свободы. Немец уже нанял адвоката и готовится судиться.
Ранее Life.ru писал, что Германия предлагает ужесточить визовый режим для россиян. Власти ФРГ настаивают на сокращении туристических виз в рамках нового пакета санкций ЕС, так как прошлые меры не дали ожидаемого эффекта.