Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мыло, фигурка и диск: Немец может сесть за посылку из России на Пасху

Жителю немецкого городка Веббелин грозит тюрьма за полученную из России пасхальную посылку. Внутри оказались всего лишь деревянная фигурка, кусок мыла и диск, однако надзорное ведомство решило, что это нарушение санкций ЕС.

Источник: Life.ru

«Я не преступник, это смехотворно», — возмутился предприниматель.

По его словам, подарок ему прислал давний знакомый из Барнаула, с которым они познакомились на сельхозвыставке. До этого немец сам отправлял ему рождественский презент, и теперь друг «хотел отплатить тем же».

Однако посылка так и не дошла до адресата — её задержали на почте в Лейпциге, а содержимое стоимостью 26,83 евро изъяли. Теперь мужчине грозит от трёх месяцев до пяти лет лишения свободы. Немец уже нанял адвоката и готовится судиться.

Ранее Life.ru писал, что Германия предлагает ужесточить визовый режим для россиян. Власти ФРГ настаивают на сокращении туристических виз в рамках нового пакета санкций ЕС, так как прошлые меры не дали ожидаемого эффекта.