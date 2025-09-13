Экс-советник РАН Соловьев признан виновным в особо крупном мошенничестве

Преображенский суд Москвы вынес приговор бывшему советнику Российской академии наук Василию Соловьеву, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно тексту приговора, с которым ознакомилось ТАСС, подсудимый приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Решение суда уже вступило в законную силу.
Как следует из материалов уголовного дела, Соловьев пообещал своему знакомому, находившемуся под уголовным преследованием, оказать влияние на судью с целью вынесения благоприятного решения. За свои услуги экс-советник запросил около 6 миллионов рублей. Однако, как установило следствие, у обвиняемого не было реальных возможностей для вмешательства в судебный процесс.
После обращения потерпевшего в правоохранительные органы Соловьев был задержан 31 декабря 2024 года. На момент ареста он занимал должность советника вице-президента РАН Юрия Балеги. В настоящее время информация о Соловьеве удалена с официального сайта академии. В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Ранее сообщалось, что раскрыта новая схема обмана с подтверждением места жительства.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.