Экс-советник РАН Соловьев признан виновным в особо крупном мошенничестве

Как следует из материалов уголовного дела, Соловьев пообещал своему знакомому, находившемуся под уголовным преследованием, оказать влияние на судью с целью вынесения благоприятного решения. За свои услуги экс-советник запросил около 6 миллионов рублей. Однако, как установило следствие, у обвиняемого не было реальных возможностей для вмешательства в судебный процесс.