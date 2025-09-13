Военный Иванников: предателя Ступникова ждет судьба перебежчика Кузьминова

Предателя, бывшего офицера ВС РФ Льва Ступникова ждет судьба летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего Ми-8 и впоследствии убитого в Испании. Об этом aif.ru зявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников.
«Перебежчиков в большинстве случаев ждет очень печальная, трагическая судьба. Предателей выжимают по полной и выбрасывают на обочину жизни, как отработанный, ненужный материал. Как один из прогнозируемых вариантов для Ступникова — это судьба летчика Кузьминова, которого устранили западные спецслужбы», — объяснил он.
Иванников рассказал, что именно западные спецслужбы могли стоять за операцией по вербовке Ступникова. Этот бывший российский офицер, как утверждают бойцы группы Аида, более полугода предатель наводил удары ВСУ на своих же сослуживцев в ДНР, а потом сбежал к противнику.
Напомним, что летчик-предатель Максим Кузьминов в 2023 году угнал Ми-8 и убил двух сослуживцев, штурмана и борттехника, находившихся в с ним в вертолёте. После предательства он перебрался в Испанию, где в 2024 году был убит неизвестным шестью выстрелами. По данным СМИ, его тело похоронили в неизвестной могиле.